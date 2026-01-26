Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 12:00

Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития, детского полдника или легкого десерта.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, тонкие блинчики, сочная, ароматная начинка из карамелизованных яблок с корицей и сладкий, тающий во рту творожно-сливочный крем.

Для приготовления вам понадобится: для блинов — 250 мл молока, 1 яйцо, 100 г муки, щепотка соли, 1 ст. л. сахара; для начинки — 3 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 20 г сливочного масла; для крема — 200 г творожного сыра, 3 ст. л. сахарной пудры. Приготовьте тонкие блинчики из теста на молоке, яйце и муке. Для начинки яблоки нарежьте кубиками, обжарьте на масле с сахаром и корицей до мягкости. Взбейте сыр с сахарной пудрой. На блин выложите крем, затем теплую яблочную начинку, сверните плотным рулетом. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Шоколадный рулет с соленой карамелью: нежнейший бисквит и крем из сливок. Домашний десерт, который затмит заказной торт!
Общество
Шоколадный рулет с соленой карамелью: нежнейший бисквит и крем из сливок. Домашний десерт, который затмит заказной торт!
Когда хочется чего-то новенького, готовлю мясной рулет с яйцами и сыром: сочный и нежный
Общество
Когда хочется чего-то новенького, готовлю мясной рулет с яйцами и сыром: сочный и нежный
Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество
Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Слойки-перевертыши с яблоками: простой десерт, который всегда удается, — всего 4 ингредиента
Общество
Слойки-перевертыши с яблоками: простой десерт, который всегда удается, — всего 4 ингредиента
2 вареных яйца, тертый сыр и ложка сметаны — перемешиваю и запекаю в тесте. Получаются румяные кармашки на завтрак
Общество
2 вареных яйца, тертый сыр и ложка сметаны — перемешиваю и запекаю в тесте. Получаются румяные кармашки на завтрак
рулеты
яблоки
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный водитель превратил выходной в кошмар для троих пешеходов
Почему не работает WhatsApp 26 января: где сбои в России, когда заблокируют
Раскрыт хитрый план Украины и ее сторонников по переговорному процессу
«Ударил по одной из школ»: в ЛНР раскрыли последствия атаки украинских БПЛА
В Сети появились кадры, как лось показал жителям Подмосковья язык
Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников
Эксперт раскрыла, как оплачивать туры без риска блокировки
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ
В Госдуме высмеяли выделение Евросоюзом €10 млн на спецтрибунал
Машина с водителем и пассажиром провалилась под лед на Байкале
Россиянам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде
«В очередной раз плюнул»: в ГД описали позицию Зеленского по переговорам
Шахта Гайского ГОКа забрала жизнь рабочего
Киеву сообщили неприятные новости о членстве в ЕС
Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины
В России резко упали продажи новых авто
В водоемах Подмосковья замерили содержание микропластика
Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Петербурге
Учительница родила от 13-летнего школьника и обвинила в изнасиловании
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.