Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития, детского полдника или легкого десерта.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, тонкие блинчики, сочная, ароматная начинка из карамелизованных яблок с корицей и сладкий, тающий во рту творожно-сливочный крем.

Для приготовления вам понадобится: для блинов — 250 мл молока, 1 яйцо, 100 г муки, щепотка соли, 1 ст. л. сахара; для начинки — 3 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 20 г сливочного масла; для крема — 200 г творожного сыра, 3 ст. л. сахарной пудры. Приготовьте тонкие блинчики из теста на молоке, яйце и муке. Для начинки яблоки нарежьте кубиками, обжарьте на масле с сахаром и корицей до мягкости. Взбейте сыр с сахарной пудрой. На блин выложите крем, затем теплую яблочную начинку, сверните плотным рулетом. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

