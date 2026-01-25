Когда хочется чего-то новенького, готовлю мясной рулет с яйцами и сыром: сочный и нежный

Когда хочется чего-то новенького, готовлю мясной рулет с яйцами и сыром. Получается сочный и нежный — идеально для праздничного стола или сытного воскресного ужина для всей семьи.

Вкус — это гармония насыщенного мясного фарша, пикантной солоноватости сыра, который в процессе запекания плавится, обволакивая яйца, и легкой свежести зелени.

Для приготовления вам понадобятся: 700–800 г смешанного мясного фарша (говядина + свинина), 5 вареных яиц, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. майонеза, 1 луковица, пучок зелени, соль, перец, паприка по вкусу. Разогрейте духовку до 180 °C. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, солью и специями. На столе расстелите пищевую пленку. Выложите фарш и раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной 1,5–2 см. Сверху равномерно посыпьте тертым сыром и тертыми яйцами, присыпьте рубленой зеленью. Аккуратно сверните рулет. Переложите рулет швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте поверхность майонезом. Запекайте 40–50 минут до готовности. Дайте рулету немного остыть перед нарезкой, чтобы он сохранил форму.

