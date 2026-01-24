Фарш, картошка, немного фантазии — и полноценный ужин с мясом и гарниром готов: на каждый день

Этот рецепт горячего на каждый день избавит вас от необходимости стоять у плиты и мыть гору посуды. Фарш, картошка, немного фантазии — и полноценный ужин с мясом и гарниром готов.

В результате получается настоящее гастрономическое удовольствие: сочные и ароматные мясные биточки со сметанно-яичной начинкой и запеченная до корочки картошка.

Для приготовления вам понадобится: 500 г смешанного фарша (свинина и говядина), 1 яйцо, 6 картофелин, нарезанных дольками, соль, специи; для заливки — 200 г сметаны, 1 яйцо, 2 средних помидора, соль, перец. Разогрейте духовку до 200 °C. Фарш смешайте с яйцом, солью, перцем, вымесите и сформируйте крупные, плоские котлеты. На каждой сделайте глубокое, широкое углубление пальцами. Помидоры нарежьте мелкими кубиками. Отдельно взбейте сметану с яйцом, солью, перцем, добавьте помидоры — это заливка. Картофельные дольки сбрызните маслом, посолите. На противень, застеленный пергаментом, выложите котлеты. В углубления каждой равномерно разлейте сметанную заливку с помидорами. Между котлетами разложите картофель. Запекайте 35–40 минут до готовности картофеля и румяной корочки на мясе.

