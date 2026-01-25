Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 22:51

Президент Сербии раскрыл часть мирного плана по Украине

Вучич: часть мирного плана — членство Украины в ЕС с 1 января 2027 года

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Одной из составляющих мирного плана по Украине является вступление страны в Евросоюз с 1 января 2027 года, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, которые передает Blic, с этим пунктом не согласятся Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Часть мирного плана — членство Украины в ЕС с 1 января 2027 года. <…> Ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия с этим не согласятся. Будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному, — заявил Вучич.

Ранее президент Украины Зеленский попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить, а также оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на форуме в Давосе, предложив дать ему подзатыльник. Украинский политик заявил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и при этом «продают ее интересы».

Кроме того, в ближайшие 100 лет Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз, предупредил Орбан. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году.

Евросоюз
Украина
Александр Вучич
вступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 26 января — Ермилов день: все внимание кошкам!
Запорожская область частично лишились электроснабжения
«Прямолинейно, он прав»: во Франции поддержали слова Медведева о Зеленском
Россия требует доступа к экипажу захваченного танкера «Маринера»
«Катастрофа»: Трамп высказался о саморазрушении Канады
Пушилин сообщил о прорыве армии России возле Константиновки
«Спартак» в третий раз подряд потерпел поражение в матче с чемпионом КХЛ
Сотрудников украинских военкоматов увидели на рейде с шевронами СС
Названо число сбитых над Россией за три часа украинских БПЛА
Высокопоставленный военный из КНР может оказаться американским шпионом
Зеленский случайно перешел на русский язык во время беседы с коллегами
Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в определенный срок
Президент Сербии раскрыл часть мирного плана по Украине
Украинский город содрогнулся от взрывов
Стало известно о наступлении армии РФ по всей линии фронта
Гостей московского ресторана эвакуировали из-за возгорания
В массовом ДТП в Ленобласти пострадал ребенок и четверо взрослых
Младенец стал неизлечимым инвалидом из-за халатности врачей в Петербурге
Мощные снегопады в Японии стали причиной человеческих жертв
В АТОР дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.