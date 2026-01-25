Президент Сербии раскрыл часть мирного плана по Украине Вучич: часть мирного плана — членство Украины в ЕС с 1 января 2027 года

Одной из составляющих мирного плана по Украине является вступление страны в Евросоюз с 1 января 2027 года, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, которые передает Blic, с этим пунктом не согласятся Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Часть мирного плана — членство Украины в ЕС с 1 января 2027 года. <…> Ни Польша, ни Чехия, ни Венгрия, ни Словакия с этим не согласятся. Будут силовые изменения процедур, вопреки регламентам и всему остальному, — заявил Вучич.

Ранее президент Украины Зеленский попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить, а также оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на форуме в Давосе, предложив дать ему подзатыльник. Украинский политик заявил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и при этом «продают ее интересы».

Кроме того, в ближайшие 100 лет Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз, предупредил Орбан. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году.