Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 18:20

ПП-рулет в духовке: начинка из творога и запеченных яблок, заворачиваю в лаваш — и вкуснота готова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гениальность рецепта — в двухслойной начинке. Внизу — слой мягких, томленых яблок, которые дают сочность и фруктовую сладость. Сверху — воздушный творожный крем с орехами и сиропом. Лаваш, запекаясь, становится хрустящей оболочкой, а яичный желток дарит ему красивый глянцевый, золотистый загар. Получается структурированный, интересный в поедании десерт.

Яблоки (2 шт.) очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. Выкладываю в миску, подходящую для микроволновки, и готовлю на высокой мощности 2 минуты, чтобы они стали мягкими. Даю остыть.

Грецкие орехи (30 г) мелко рублю ножом. В миске смешиваю творог (400 г), рубленые орехи и сироп агавы (1 ст. л.) до однородности.

Лаваш (1 большой лист, 200 г) разрезаю на 2 равные части. На одну часть равномерно распределяю остывшие тертые яблоки. Сверху накрываю второй частью лаваша. На нее равномерным слоем намазываю творожную массу с орехами. Аккуратно, но плотно сворачиваю лаваш в рулет. Перекладываю его швом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Желток (1 шт.) слегка взбалтываю вилкой и с помощью кисточки смазываю им всю поверхность рулета. Это даст красивую золотистую корочку.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут, пока лаваш не станет хрустящим и золотистым. Даю рулету полностью остыть на противне, затем нарезаю на порционные кусочки.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Общество
Борьба за здоровье: как помочь ребенку похудеть без стресса и запретов
Яичница в лаваше на завтрак за 10 минут: сыр тянется, корочка хрустит — вкусно, сытно и без лишней мороки
Общество
Яичница в лаваше на завтрак за 10 минут: сыр тянется, корочка хрустит — вкусно, сытно и без лишней мороки
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
Семья и жизнь
Забытый рецепт макарон с фаршем: почему его не готовят современные хозяйки
Надоели круассаны? Рулет «Улитка» с корицей, яблоком и грецким орехом — ароматный, с карамельной сладостью
Общество
Надоели круассаны? Рулет «Улитка» с корицей, яблоком и грецким орехом — ароматный, с карамельной сладостью
Сырники по-новому: готовлю с рисовой мукой и яблочной карамелью — надежный рецепт к завтраку
Общество
Сырники по-новому: готовлю с рисовой мукой и яблочной карамелью — надежный рецепт к завтраку
еда
лаваш
рецепты
рулеты
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.