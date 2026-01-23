ПП-рулет в духовке: начинка из творога и запеченных яблок, заворачиваю в лаваш — и вкуснота готова

Гениальность рецепта — в двухслойной начинке. Внизу — слой мягких, томленых яблок, которые дают сочность и фруктовую сладость. Сверху — воздушный творожный крем с орехами и сиропом. Лаваш, запекаясь, становится хрустящей оболочкой, а яичный желток дарит ему красивый глянцевый, золотистый загар. Получается структурированный, интересный в поедании десерт.

Яблоки (2 шт.) очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. Выкладываю в миску, подходящую для микроволновки, и готовлю на высокой мощности 2 минуты, чтобы они стали мягкими. Даю остыть.

Грецкие орехи (30 г) мелко рублю ножом. В миске смешиваю творог (400 г), рубленые орехи и сироп агавы (1 ст. л.) до однородности.

Лаваш (1 большой лист, 200 г) разрезаю на 2 равные части. На одну часть равномерно распределяю остывшие тертые яблоки. Сверху накрываю второй частью лаваша. На нее равномерным слоем намазываю творожную массу с орехами. Аккуратно, но плотно сворачиваю лаваш в рулет. Перекладываю его швом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Желток (1 шт.) слегка взбалтываю вилкой и с помощью кисточки смазываю им всю поверхность рулета. Это даст красивую золотистую корочку.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут, пока лаваш не станет хрустящим и золотистым. Даю рулету полностью остыть на противне, затем нарезаю на порционные кусочки.

