Суперсвежий салат из огурцов и крабовых палочек: готовим за 8 минут в дополнение к обеду или ужину

Этот суперсвежий салат из огурцов и крабовых палочек — идеальное дополнение к обеду или ужину, которое можно приготовить за 8 минут.

Его вкус — это яркий фейерверк свежести: хрустящий огурец, сладкие зерна кукурузы и нежный вкус крабовых палочек, которые объединяет необычная, но очень гармоничная заправка.

Рецепт: для салата вам понадобятся 2 свежих огурца, 1 банка консервированной кукурузы, 200 г крабовых палочек, небольшой пучок свежего укропа. Для заправки: 150–200 г мягкого творога, 2–3 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. лимонного сока (по желанию). Огурцы вымойте, нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Крабовые палочки также нарежьте кубиками. Укроп мелко порубите. С кукурузы слейте жидкость. Все подготовленные ингредиенты поместите в салатник. Для заправки смешайте мягкий творог, соевый соус и лимонный сок до получения однородного кремообразного соуса. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

