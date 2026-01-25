Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 11:31

Обалденная начинка для лаваша без шпрот и без крабовых палочек: кручу рулеты только так

Фото: D-NEWS.ru
Обалденная начинка для лаваша без шпрот и без крабовых палочек: кручу рулеты только так — всегда съедаются подчистую!

Вкус рулета — это настоящий фейерверк: нежная, дымная копченая курица, пикантная и острая корейская морковь, сливочный плавленый сыр и легкая свежесть тонких слайсов огурца.

Для приготовления понадобятся: 1 большой лист тонкого лаваша, 200 г копченой куриной грудки, 150 г готовой корейской моркови, 150–200 г плавленого сыра, 2–3 ст. л. майонеза, 1 свежий огурец. Копченую курицу мелко нарежьте. В миске смешайте курицу, корейскую морковь, натертый плавленый сыр и майонез — это ваша намазка. Огурец нарежьте тонкими длинными слайсами вдоль, используя овощечистку. Разложите лаваш на столе. Вдоль ближнего к вам края, отступив 2–3 см, выложите слайсы огурца в один слой. Оставшуюся поверхность лаваша равномерно и плотно намажьте приготовленной куриной начинкой, не доходя до противоположного края 1–2 см. Плотно сверните рулет, начиная с края с огурцами, и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный рулет из творожного теста.

Проверено редакцией
