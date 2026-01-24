Кидаю все ингредиенты на противень и мешаю с майонезом — через 30 минут ароматный ужин готов

Вкус блюда получается насыщенным и гармоничным: нежная, пропитанная соками картошка, сочное куриное филе с золотистой корочкой, ароматный запеченный лук и упругие, наполненные вкусом шампиньоны.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 4-5 средних картофелин, 1 крупная луковица, 200–250 г свежих шампиньонов, 3-4 ст. л. майонеза, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок или любые другие любимые специи, свежая зелень для подачи. Разогрейте духовку до 200 градусов. Куриное филе и картофель нарежьте средними кубиками, лук — крупными полукольцами, шампиньоны оставьте целыми или разрежьте пополам. В противень сложите все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез, соль, перец и специи. Тщательно все перемешайте руками. Запекайте в разогретой духовке 35–40 минут, пока картофель не станет мягким, а курица и овощи не приобретут аппетитную золотистую корочку.

