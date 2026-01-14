Мясо по-королевски — название говорит само за себя: ужин будет на 100 баллов с этим рецептом

Мясо по-королевски — это блюдо, которое произведет фурор на любом застолье. С этим рецептом свинины ужин будет на 100 баллов.

Название говорит само за себя! Его вкус — многослойное наслаждение: сначала сочное и ароматное маринованное мясо, затем слой пикантных жареных грибов с луком, свежий акцент помидора и золотистая тягучая сырная корочка.

Рецепт: для мяса и маринада понадобятся 600–800 г свиной вырезки или корейки, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. меда, 3 зубчика чеснока, соль, перец, паприка. Для шапочки: 300 г шампиньонов, 1 луковица, 1 помидор, 150 г твердого сыра, 3-4 ст. л. майонеза, зелень. Мясо замаринуйте в смеси соевого соуса, горчицы, меда, выдавленного чеснока и специй минимум на 1 час. Духовку разогрейте до 190 °C. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости, посолите. Маринованное мясо выложите в форму. Сверху равномерно распределите грибную зажарку. Помидор нарежьте тонкими кружочками, выложите поверх грибов. Смажьте все майонезом. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 30–35 минут (время зависит от толщины куска). Дайте мясу отдохнуть 5–10 минут, нарежьте на порции.

