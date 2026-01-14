Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:46

Мясо по-королевски — название говорит само за себя: ужин будет на 100 баллов с этим рецептом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мясо по-королевски — это блюдо, которое произведет фурор на любом застолье. С этим рецептом свинины ужин будет на 100 баллов.

Название говорит само за себя! Его вкус — многослойное наслаждение: сначала сочное и ароматное маринованное мясо, затем слой пикантных жареных грибов с луком, свежий акцент помидора и золотистая тягучая сырная корочка.

Рецепт: для мяса и маринада понадобятся 600–800 г свиной вырезки или корейки, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. горчицы, 1 ст. л. меда, 3 зубчика чеснока, соль, перец, паприка. Для шапочки: 300 г шампиньонов, 1 луковица, 1 помидор, 150 г твердого сыра, 3-4 ст. л. майонеза, зелень. Мясо замаринуйте в смеси соевого соуса, горчицы, меда, выдавленного чеснока и специй минимум на 1 час. Духовку разогрейте до 190 °C. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до золотистости, посолите. Маринованное мясо выложите в форму. Сверху равномерно распределите грибную зажарку. Помидор нарежьте тонкими кружочками, выложите поверх грибов. Смажьте все майонезом. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 30–35 минут (время зависит от толщины куска). Дайте мясу отдохнуть 5–10 минут, нарежьте на порции.

Ранее стало известно, как приготовить куриные отбивные в томатно-сырной подушке.

Проверено редакцией
Читайте также
Мини-шедевр для буднего дня: мясо по-французски в порционных горшочках. Греет душу и съедается мгновенно
Общество
Мини-шедевр для буднего дня: мясо по-французски в порционных горшочках. Греет душу и съедается мгновенно
Забудьте про чебуреки! Готовлю фитчи — туркменские пироги с рубленой говядиной. Хрустящие и невероятно сочные
Общество
Забудьте про чебуреки! Готовлю фитчи — туркменские пироги с рубленой говядиной. Хрустящие и невероятно сочные
Лосось Веллингтон — шедевр, который легко приготовить дома: рыбка с кремовым соусом в хрустящем сундучке
Общество
Лосось Веллингтон — шедевр, который легко приготовить дома: рыбка с кремовым соусом в хрустящем сундучке
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Семья и жизнь
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Хит семьи на все времена: ароматная курица под хрустящим сыром. Всегда получается и всегда обалденно
Общество
Хит семьи на все времена: ароматная курица под хрустящим сыром. Всегда получается и всегда обалденно
мясо
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.