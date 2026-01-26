Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
2 вареных яйца, тертый сыр и ложка сметаны — перемешиваю и запекаю в тесте. Получаются румяные кармашки на завтрак. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, сытного и горячего начала дня. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые снаружи конвертики из теста и сочная, ароматная, кремовая начинка из яиц и сыра внутри.

Для приготовления вам понадобится: 250 г готового слоеного или песочного теста, 2 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 1–2 ст. л. сметаны, соль, черный перец по вкусу, 1 яичный желток для смазывания. Яйца мелко порубите, сыр натрите на крупной терке. Смешайте их в миске, добавьте сметану, соль и перец. Тесто раскатайте и разрежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите порцию начинки. Сформируйте треугольные конвертики или кармашки, плотно защипнув края. Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком. Выпекайте 15–20 минут в разогретой до 200°C духовке до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

