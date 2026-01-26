Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:30

Натрите картошку и смешайте с зеленью. На выходе сырные лепешки — и гарнир к ужину, и горячая закуска на завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Натрите картошку и смешайте с зеленью. На выходе сырные лепешки — и гарнир к ужину, и горячая закуска на завтрак. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного перекуса в любое время.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой снаружи и нежные, ароматные внутри лепешки с ярким вкусом сыра и свежей зелени.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 крупные картофелины, 100 г твердого сыра, пучок зеленого лука или укропа, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Хорошо отожмите лишний сок через марлю или руками — это важно для хрустящей корочки. Добавьте тертый сыр, мелко рубленную зелень, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или йогуртовым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Пышки на кефире — объедение без лишних хлопот: сытно, быстро и почти без масла
Общество
Пышки на кефире — объедение без лишних хлопот: сытно, быстро и почти без масла
Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса
Общество
Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса
Мой тайный рецепт: творог, кефир и щепотка секрета. Жарю под крышкой — лепешки вырастают пышными и невероятно нежными
Общество
Мой тайный рецепт: творог, кефир и щепотка секрета. Жарю под крышкой — лепешки вырастают пышными и невероятно нежными
Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!
Семья и жизнь
Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!
Творожные лодочки с изюмом и ванилью. Запекаю до золотистой корочки. Простое чудо на завтрак
Общество
Творожные лодочки с изюмом и ванилью. Запекаю до золотистой корочки. Простое чудо на завтрак
рецепты
лепешки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
В Белоруссии начали судить за геноцид умершего карателя Зиглинга
Ушла из жизни звезда сериала «Кулагин и партнеры»
В РСТ высказались о крушении парома с сотнями пассажиров на Филиппинах
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.