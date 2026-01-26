Натрите картошку и смешайте с зеленью. На выходе сырные лепешки — и гарнир к ужину, и горячая закуска на завтрак

Натрите картошку и смешайте с зеленью. На выходе сырные лепешки — и гарнир к ужину, и горячая закуска на завтрак. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного перекуса в любое время.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой снаружи и нежные, ароматные внутри лепешки с ярким вкусом сыра и свежей зелени.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 крупные картофелины, 100 г твердого сыра, пучок зеленого лука или укропа, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Хорошо отожмите лишний сок через марлю или руками — это важно для хрустящей корочки. Добавьте тертый сыр, мелко рубленную зелень, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или йогуртовым соусом.

