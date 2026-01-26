Творожные лодочки с изюмом и ванилью. Запекаю до золотистой корочки. Простое чудо на завтрак

Творожные лодочки с изюмом и ванилью. Запекаю до золотистого крапа. Подаю с медовым сиропом — восторг! Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития или сладкого завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, тающее во рту творожное тесто с ароматом ванили и сладкими взрывами изюма, покрытое аппетитной румяной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 6 ст. л. муки, 50 г изюма, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли. Изюм залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте. Всыпьте муку и изюм, замесите мягкое тесто. Разделите его на части, сформируйте овальные лодочки. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 минут в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета. Подавайте теплыми, полив медовым сиропом (2 ст. л. меда, смешанные с 1 ст. л. горячей воды).

