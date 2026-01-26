Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 09:35

Творожные лодочки с изюмом и ванилью. Запекаю до золотистой корочки. Простое чудо на завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Творожные лодочки с изюмом и ванилью. Запекаю до золотистого крапа. Подаю с медовым сиропом — восторг! Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития или сладкого завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, тающее во рту творожное тесто с ароматом ванили и сладкими взрывами изюма, покрытое аппетитной румяной корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, 6 ст. л. муки, 50 г изюма, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли. Изюм залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Перемешайте. Всыпьте муку и изюм, замесите мягкое тесто. Разделите его на части, сформируйте овальные лодочки. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 минут в разогретой до 180°C духовке до золотистого цвета. Подавайте теплыми, полив медовым сиропом (2 ст. л. меда, смешанные с 1 ст. л. горячей воды).

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса
Общество
Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса
Забыла о сырниках с этим рецептом блинов из творога: безумно вкусные, не рвутся
Общество
Забыла о сырниках с этим рецептом блинов из творога: безумно вкусные, не рвутся
Вместо каш и запеканок готовлю из овсянки и творога пирог: 2 в 1 — вкус и польза
Общество
Вместо каш и запеканок готовлю из овсянки и творога пирог: 2 в 1 — вкус и польза
Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 20 минут
Общество
Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 20 минут
Спасение для хозяйки: печенье к чаю из готового теста за 10 минут
Семья и жизнь
Спасение для хозяйки: печенье к чаю из готового теста за 10 минут
рецепты
творог
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Трампом
Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.