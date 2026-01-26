Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:46

В России хотят запретить продавать детям одну категорию сладостей

Общественник Курбаков предложил запретить продавать детям сладости с алкоголем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В России следует на законодательном уровне ввести запрет на продажу детям сладостей, содержащих алкоголь, заявил NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, подобная продукция искажает восприятие спиртного у подростков.

Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с формирующейся новой угрозой здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних в России. Речь идет о стремительно растущем обороте и потреблении так называемых алкогольных сладостей — кондитерских изделий, содержащих этиловый спирт. В настоящее время данная продукция, несмотря на очевидный риск, продолжает регламентироваться как пищевая. Таким образом, необходимо установить безусловный запрет на розничную продажу алкогольных конфет несовершеннолетним, с обязательным требованием к продавцу проверять документ, удостоверяющий возраст покупателя, — высказался Курбаков.

Он отметил, что соответствующую просьбу получили руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По словам юриста, инициативой стало предложение отнести всю пищевую продукцию, в состав которой входит этиловый спирт, к категории алкогольным или спиртосодержащим товарам.

Во-первых, изделия свободно продаются в отделах обычных кондитерских товаров, часто в непосредственной близости от школ и детских учреждений. Во-вторых, привлекательная для подростков форма и сладкий вкус маскируют характерный привкус алкоголя, формируя у несовершеннолетних «игровое» восприятие спиртного, снижая психологический барьер и способствуя ранней алкоголизации. В-третьих, отсутствие четкой маркировки и предупреждающей информации вводит родителей и педагогов в заблуждение относительно природы данного продукта, — добавил Курбаков.

Ранее врач Николай Пархоменко предупредил, что организм подростка крайне чувствителен к любому количеству алкоголя. По его словам, школьники массово покупают алкогольные конфеты, чтобы проносить их на мероприятия.

