17 февраля 2026 в 11:57

Россиянин пошел в суд из-за сорванного заказа на маркетплейсе

Петербуржец отсудил у маркетплейса 20 тыс. за неотправленный iPhone

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Санкт-Петербурга выиграл суд у маркетплейса из-за несостоявшейся покупки iPhone, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области. Ему обязали вернуть 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Он заказал на маркетплейсе iPhone за 65,9 тыс. рублей, но продавец не подтвердил заказ. Хотя деньги покупателю вернули, он решил подать в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что данные о продавце на площадке были недостоверными: этот предприниматель не занимался реализацией данных товаров. Однако по закону маркетплейс обязан предоставлять покупателям точную информацию о продавцах.

До этого стало известно, что пользователям «ВКонтакте» стали доступны рейтинг товаров и отзывы с Ozon прямо в приложении. Эти данные автоматически импортируются и помогают пользователям соцсети принимать решение о покупке.

Тем временем юрист Юрий Александров рассказал, что фотофиксация поможет доказать, что товар, заказанный через маркетплейс, пришел в ненадлежащем виде. Он отметил, что в течение семи дней необходимо направить письменную или электронную претензию продавцу.

маркетплейсы
суды
смартфоны
происшествия
