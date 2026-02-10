Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 15:59

Юрист объяснил, как вернуть бракованный товар с маркетплейса

Юрист Александров: фотофиксация поможет доказать факт брака товара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Фотофиксация поможет доказать, что товар, заказанный через маркетплейс, пришел в ненадлежащем виде, рассказал argumenti.ru юрист Юрий Александров. Он отметил, что в течение семи дней необходимо направить письменную или электронную претензию продавцу.

Помимо стоимости самого товара, через суд можно взыскать неустойку в размере 3% за каждый день просрочки, а также штраф — 50% от всей суммы, присужденной судом, — рассказал Александров.

По словам юриста, в обязанности продавца входит предоставление товара, который пригоден к использованию и соответствует описанию. Он отметил, что в первые семь дней после покупки потребитель вправе отказаться даже от исправного товара.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что по новым правилам возврата техники продавцы будут обязаны компенсировать разницу, если цена на товар увеличилась. Она отметила, что на практике могут появиться сложности с оценкой состояния товара.

юристы
возвраты
маркетплейсы
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт объяснил, как не потерять данные в Telegram в случае блокировки
«Кривлялся, как паяц»: Лавров о поведении Зеленского на встрече с Путиным
Диетолог рассказала, как сделать пиццу полезным приемом пищи
Сына президента ВФЛА Балахничева заподозрили в убийстве отца
В российском посольстве анонсировали визит Путина в Казахстан
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 44 БПЛА
Захарова заявила, что Россия заранее знала о преступлениях Эпштейна
«Сколько людей было обмануто»: Милонов о дальнейшей судьбе Telegram в РФ
Вечеринки в Куршевеле, президентская гонка, Е-мобиль: куда пропал Прохоров
В России сочли сатанистской атаку ВСУ на похоронную процессию
Джиган решил отвадить ухажеров от своей жены угрозами
Сотрудницу детсада в Москве уволили после скандала с успокаиванием детей
США утратили контроль над рядом ключевых командований НАТО
В Индийский океан рухнул самолет
«Очередной акт терроризма»: Захарова о покушении на генерала Алексеева
Госдума разрешила блокировать фишинговые сайты без суда
«Как фанатики»: экс-нардеп о планах ЕС позволить Украине вступить в союз
Захарова назвала главную проблему Европы
Скончался актер фильма «Как есть жареных червяков»
Почему замедляют Telegram на самом деле? Отвечает Роскомнадзор, причины
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.