Юрист объяснил, как вернуть бракованный товар с маркетплейса

Фотофиксация поможет доказать, что товар, заказанный через маркетплейс, пришел в ненадлежащем виде, рассказал argumenti.ru юрист Юрий Александров. Он отметил, что в течение семи дней необходимо направить письменную или электронную претензию продавцу.

Помимо стоимости самого товара, через суд можно взыскать неустойку в размере 3% за каждый день просрочки, а также штраф — 50% от всей суммы, присужденной судом, — рассказал Александров.

По словам юриста, в обязанности продавца входит предоставление товара, который пригоден к использованию и соответствует описанию. Он отметил, что в первые семь дней после покупки потребитель вправе отказаться даже от исправного товара.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что по новым правилам возврата техники продавцы будут обязаны компенсировать разницу, если цена на товар увеличилась. Она отметила, что на практике могут появиться сложности с оценкой состояния товара.