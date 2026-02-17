Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 11:41

Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права

Автоэксперт Попов: будущих водителей обяжут пересдавать теорию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Будущих водителей могут обязать пересдавать теорию при неудачной сдаче практического этапа, рассказал ОТР автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что также может расшириться список нарушений, которые приведут к недопуску к экзамену.

Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство, — рассказал Попов.

Как объяснил эксперт, инициаторы нововведений считают, что длительное ожидание повторного практического испытания приводит к устареванию теоретических знаний обучающихся. По его словам, в законопроекте также предлагается сократить срок проведения практического экзамена с шести месяцев до 60 дней.

Ранее сообщалось, что жителям России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Нововведение коснется тех, кто будет подавать заявление на сдачу экзамена через портал госуслуг.

экзамены
водители
права
инициативы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Пенсионер организовал бизнес по продаже жены для секса
Финансист оценил последствия ухода китайских брендов с авторынка
Военэксперт ответил, как опыт СССР поможет защитить регионы РФ от дронов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.