Автоэксперт объяснил, как изменится экзамен для сдачи на права Автоэксперт Попов: будущих водителей обяжут пересдавать теорию

Будущих водителей могут обязать пересдавать теорию при неудачной сдаче практического этапа, рассказал ОТР автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что также может расшириться список нарушений, которые приведут к недопуску к экзамену.

Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство, — рассказал Попов.

Как объяснил эксперт, инициаторы нововведений считают, что длительное ожидание повторного практического испытания приводит к устареванию теоретических знаний обучающихся. По его словам, в законопроекте также предлагается сократить срок проведения практического экзамена с шести месяцев до 60 дней.

Ранее сообщалось, что жителям России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Нововведение коснется тех, кто будет подавать заявление на сдачу экзамена через портал госуслуг.