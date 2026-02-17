Гоблин рассказал об одной странности итальянцев на Сицилии

Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 11:58

Дмитрий Пучков (Гоблин) Дмитрий Пучков (Гоблин) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный в интернете как Гоблин, поделился, как однажды удивил итальянцев своим вопросом о статуях Девы Марии. В эфире радио Sputnik он рассказал, как во время поездки на Сицилию обратил внимание, что во многих храмах Богородица изображалась с ножом в сердце.

Примерно в пятой церкви я не удержался, подошел, [спросил], почему нож в сердце. На меня посмотрели как на идиота: «У нее же сына убили, вы что, не знаете? Это хуже, чем нож в сердце», — сказал Пучков.

Ранее Гоблин заявлял, что России необходимо вернуть систему вытрезвителей. По его словам, нетрезвые граждане могут представлять угрозу как для себя, так и для окружающих. Он также отметил, что оперативно выводить нетрезвых граждан из общественных мест должны сотрудники правоохранительных органов.

До этого блогер рассказывал, что не смог исправить посвященную ему статью в электронной энциклопедии «Википедия». Он подчеркнул, что данная ситуация демонстрирует истинное отношение Запада к свободе слова. По его мнению, в его статье сейчас написан «полный бред».

