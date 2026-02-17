Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 11:41

Раскрыт семейный статус Пашиняна после заявлений гражданской жены

Sputnik Армения: Пашинян и Акопян официально зарегистрировали брак

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Издание «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ сообщило, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его спутница Анна Акопян узаконили отношения — теперь они муж и жена. До этого момента пара якобы не была зарегистрирована в ЗАГСе и не венчалась в церкви. По информации источника, оппоненты политика нередко критиковали его за это на фоне его же рассуждений о приверженности традиционным ценностям.

Накануне Акопян сообщила, что ее гражданский брак с армянским премьером завершен. В связи с этим она попросила общественность проявлять сдержанность и корректность во время обсуждения указанной темы. У пары четверо детей — три дочери и сын.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что на Западе открыто рассматривают Армению как инструмент геополитического противостояния с Москвой. Он напомнил о словах Пашиняна, который говорил, что курс Еревана не навредит интересам России. Однако, по словам Галузина, республика все же наращивает темпы военно-политического и экономического сближения с западными странами и объединениями.

Никол Пашинян
Армения
браки
жены
регистрации
