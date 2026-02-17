Учительница обманом получила пособие на 2,1 млн рублей На Камчатке учительницу обвинили в хищении 2,1 млн рублей детских пособий

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении сельской учительницы, которую подозревают в мошенничестве с социальными выплатами, рассказали в краевом управлении МВД России. Общая сумма ущерба государству составила более 2,1 млн рублей.

По версии следствия, с июня 2023 по февраль 2025 года женщина незаконно получала пособия на детей, предоставляя фиктивные данные о своем месте жительства. Учительница фактически не проживала в регионе, но пользовалась льготами, положенными жителям края.

Предоставляя в уполномоченные органы заведомо ложные сведения о факте своего постоянного проживания на территории Камчатского края, незаконно получала ежемесячные и иные выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей, — уточнили в ведомстве.

Теперь педагогу грозит до 10 лет лишения свободы по части 4 статьи 159.2 УК РФ, а полиция подчеркивает, что подобные схемы неизбежно раскрываются в ходе проверок.

