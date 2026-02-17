Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 11:42

Застрявшим в Териберке китайцам пришлось ночевать посреди тундры

Туристы из КНР провели ночь в тундре после закрытия трассы в Мурманской области

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Туристам из Китая пришлось провести ночь в транспорте посреди снежной пустыни в Мурманской области, сообщил гид одной из групп Борис Кочетков. По предварительной информации, в снежной ловушке оказались восемь больших автобусов с 400 пассажирами. Путешественники, приехавшие в Заполярье, застряли в пути 14 и 15 февраля: движение по трассе закрыли из-за ухудшения погодных условий, передает «Взгляд» со ссылкой на ТАСС.

Китайские туристы на больших автобусах первую ночь провели прямо в них, часть — точно. Я видел, что около четырех автобусов стояли прямо посреди тундры, где их развернули обратно в село после того, как стало ясно, что колонна не сможет проехать, — рассказал он.

Ранее стало сообщалось, что туристы из России и Китая, которые застряли в Териберке, исполняли песни, включая «Катюшу». В пунктах временного размещения для гостей организовали культурную программу и досуг для детей. Буквально за два дня в них приняли около 170 человек.

До этого сообщалось, что сотни китайских туристов не могут выехать из Териберки из-за метели в Мурманской области. Самые отчаянные заплатили по 30 тыс. рублей за места на вертолетах с противообледенительной системой.

