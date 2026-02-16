Сотни китайских туристов не смогли выехать из Териберки Сотни китайских туристов застряли в Териберке из-за метели в Мурманской области

Сотни китайских туристов не могут выехать из Териберки из-за метели в Мурманской области, сообщил Telegram-канал Mash. Некоторые из них стали платить около 30 тыс. рублей за вертолеты с противообледенительной системой.

Отмечается, что в Териберке находятся 480 туристов, среди которых 343 — иностранцы. Часть из них временно расселили в гостиницах и школах. Многие люди недовольны чисткой главной дороги, проблема заключается в нехватке техники. Некоторые написали обращения губернатору региона и в прокуратуру.

Ранее стало известно, что в Мурманской области сотни автомобилей оказались заблокированы на трассе из-за мощной метели и поломки дорожной техники. Основной затор образовался на пути из Териберки в Мурманск, в районе перевала Эривейв.

До этого сообщалось, что китайские туристы помогали расчищать снежные завалы на трассе в Териберке — они взялись за лопаты, чтобы помочь проехать спецтехнике, и толкали застрявшие в сугробах легковые автомобили. На опубликованных в Сети кадрах видно, как иностранцы дружно раскидывают снег на заснеженной дороге.