11 февраля 2026 в 18:18

Китайским туристам пришлось самим чистить снег в Териберке

Китайские туристы помогали расчищать снежные завалы на трассе в Териберке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Китайские туристы помогали расчищать снежные завалы на трассе в селе Териберка в Мурманской области — они взялись за лопаты, чтобы помочь проехать спецтехнике, и толкали застрявшие в сугробах легковые автомобили, сообщает Telegram-канал «Курорты Кольского края». На опубликованных кадрах видно, как иностранцы дружно раскидывают снег на заснеженной дороге.

Ранее сообщалось, что число бронирований поездок в Мурманскую область среди граждан КНР возросло на 20%. Регион оказался среди лидеров зимнего туризма у гостей из Поднебесной. Они посещают село Териберка, чтобы насладиться северным сиянием, снежными пейзажами и наблюдением за китами. Кроме того, китайцы верят, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет счастлив всю жизнь.

До этого стало известно, что иностранные туристы массово приезжают в Якутию ради экстремальных развлечений — они купаются в проруби, заваривают лапшу на морозе и снимают об этом ролики для социальных сетей. Путешественники прибыли из Бразилии, Великобритании, Китая и Мексики.

