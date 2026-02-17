Врач перечислил способы наладить сон после 60 лет Врач Новиков: гигиена сна поможет наладить график после 60 лет

После 60 лет наладить график отдыха поможет гигиена сна и режим питания и физической активности, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог Максим Новиков. Он отметил, что основным методом борьбы с бессонницей должно стать немедикаментозное лечение.

Важно также своевременно выявлять депрессию и тревожные расстройства — частые «маски» бессонницы у пожилых. При грамотном подходе восстановление удовлетворительного качества сна в пожилом возрасте вполне достижимо, — рассказал Новиков.

Врач посоветовал исключить кофеин и тяжелую пищу в вечернее время. Также, по его словам, пожилым людям необходимо ограничить дневной сон до 20–30 минут и следить за количеством физической активности в течение дня.

Ранее врач Роман Бузунов рассказал, что, чтобы просыпаться ежедневно в одно время, необходимо выработать стабильный график. Специалист подчеркнул, что количество необходимых часов сна варьируется — кому-то на отдых нужно шесть часов, а кому-то потребуется восемь.