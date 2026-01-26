Мужчина не поделил дорогу и расстрелял машину проезжающего мимо человека

На юге Москвы мужчина заблокировал дорогу и несколько раз выстрелил в машину, выезжавшую из двора, сообщили в пресс-службе МВД. Конфликт произошел на 6-й Радиальной улице.

Мужчина выезжал со двора на 6-й Радиальной улице, когда ему преградил дорогу неизвестный. Незнакомец из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля потерпевшего, — говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемого задержали на месте. У него изъяли предмет, схожий с пистолетом. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

