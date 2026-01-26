Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 11:46

Мужчина не поделил дорогу и расстрелял машину проезжающего мимо человека

На юге Москвы мужчина перегородил дорогу и выстрелил в автомобиль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На юге Москвы мужчина заблокировал дорогу и несколько раз выстрелил в машину, выезжавшую из двора, сообщили в пресс-службе МВД. Конфликт произошел на 6-й Радиальной улице.

Мужчина выезжал со двора на 6-й Радиальной улице, когда ему преградил дорогу неизвестный. Незнакомец из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля потерпевшего, — говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемого задержали на месте. У него изъяли предмет, схожий с пистолетом. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Петербурге задержали несовершеннолетнюю девушку, которая распылила слезоточивый газ в салоне автобуса на проспекте Просвещения, а также обрызгала пенсионера из перцового баллончика после замечания. 16-летнюю ученицу поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого в Колпино полиция задержала 24-летнего мужчину, который ограбил и избил собственную 75-летнюю бабушку, похитив ее банковскую карту и сняв 8 тыс. рублей. Пенсионерку госпитализировали, а подозреваемого с пятью судимостями задержали.

