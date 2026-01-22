Школьницу задержали за нападение на пассажира автобуса Петербургскую школьницу задержали за распыление слезоточивого газа в автобусе

Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнюю девушку, распылившую слезоточивый газ в салоне автобуса на проспекте Просвещения, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Сообщение о происшествии поступило в полицию 18 января в 13:02. По данным правоохранительных органов, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного в автобусе маршрута № 121 группа молодых людей распылила слезоточивый газ из баллончика.

20 января в полицию Калининского района обратился 60-летний пенсионер. Он сообщил, что после сделанного замечания несовершеннолетняя девушка проявила агрессию и брызнула ему в лицо из перцового баллончика, после чего скрылась.

Сотрудники полиции оперативно установили личность участницы конфликта. Ею оказалась 16-летняя ученица девятого класса. Подозреваемую задержали и доставили в следственные органы вместе с матерью. Девушка помещена в изолятор временного содержания.

