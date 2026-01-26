Вместо каш и запеканок готовлю из овсянки и творога пирог: 2 в 1 — вкус и польза

Вместо каш и запеканок готовлю из овсянки и творога пирог. Это десерт 2 в 1, который объединяет невероятную пользу и восхитительный вкус в одном блюде.

Пирог состоит из двух слоев: хрустящей, слегка рассыпчатой овсяной основы с цитрусовыми нотками и невероятно нежной, воздушной и тающей во рту творожной начинки.

Для основы вам понадобится: 200 г овсяных хлопьев, 1 яйцо, 80 г сливочного масла (мягкого), 2–3 ст. л. сахара, цедра одного апельсина, щепотка соли. Для творожной начинки: 500 г творога (5–9%), 200 г сметаны, 2 яйца, 100–150 г сахара, 1 ст. л. крахмала, ванилин. Приготовление начинается с основы: овсяные хлопья пробейте блендером, смешайте с сахаром, солью и цедрой, добавьте мягкое масло и яйцо, быстро замесите тесто. Распределите его по дну и бортикам формы, утрамбуйте и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 10 минут. Приготовьте начинку: творог взбейте блендером с яйцами, сахаром, сметаной, крахмалом и ванилином до однородной кремообразной массы. Залейте начинку в слегка остывшую основу. Верните пирог в духовку, снизьте температуру до 160–170°C и выпекайте 40–50 минут до легкого зарумянивания. Дайте пирогу полностью остыть в форме — он станет плотнее и его будет легче нарезать.

