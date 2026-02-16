Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 20:46

ПВО сбила 21 вражеский дрон за четыре часа

МО: над российскими регионами за четыре часа уничтожили 21 дрон ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО сбили 21 беспилотный летательный аппарат над российскими регионами вечером в понедельник 16 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. Дроны перехватили над Крымом, Азовским и Черным морем.

С 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять — над акваторией Азовского моря и по шесть БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что средства противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников. Пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в последние дни многократно увеличили количество атак на гражданские объекты в российских регионах. По его информации, особенно тяжелая ситуация складывается в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Минобороны РФ
ВСУ
атаки ВСУ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На пляж в Британии выбросило тысячи необычных моллюсков
Мурашко сообщил о новой функции в MAX для работающих россиян
Кадыров назвал условие выдвижения своей кандидатуры на выборах главы Чечни
Умер легендарный актер из «Крестного отца»
Стало известно, когда российская делегация прилетит на переговоры в Женеву
Российское «Торнадо» накрыло элитный отряд Буданова
Театр Кадышевой задолжал миллионы рублей и получил иск в суд
Названы пять роковых ошибок российских вкладчиков
Верховный суд Чечни отменил приговор Зареме Мусаевой
Сразу над тремя городами на побережье Черного моря раздались взрывы
ПВО сбила 21 вражеский дрон за четыре часа
Главврача больницы в Карелии уволят после гибели двухлетней девочки
Ушел из жизни бывший тренер Авербуха и Жулина
Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке ChatGPT
Краснодарский аэропорт приостановил работу
Прокурор потребовал наказать родственников террориста из «Крокуса»
«Делятся с ними едой»: Кадыров рассказал об одном открытии пленных ВСУ
Киеву пообещали энергетический Армагеддон за атаки на Россию
В Росси могут появиться новые алкотестеры
Импорт на маркетплейсах могут обложить налогом
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.