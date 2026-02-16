ПВО сбила 21 вражеский дрон за четыре часа МО: над российскими регионами за четыре часа уничтожили 21 дрон ВСУ

Силы ПВО сбили 21 беспилотный летательный аппарат над российскими регионами вечером в понедельник 16 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ. Дроны перехватили над Крымом, Азовским и Черным морем.

С 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять — над акваторией Азовского моря и по шесть БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что средства противовоздушной обороны РФ за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотников. Пик атак пришелся на 11 и 15 февраля, когда было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в последние дни многократно увеличили количество атак на гражданские объекты в российских регионах. По его информации, особенно тяжелая ситуация складывается в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.