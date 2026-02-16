Стало известно, когда российская делегация прилетит на переговоры в Женеву Российская делегация прибудет на переговоры в Женеву утром 17 февраля

Российская делегация прибудет на переговоры в Женеву утром 17 февраля, передает ТАСС. Дипломаты пробудут в Швейцарии всего один день и вылетят обратно вечером 18 февраля.

Они прилетают в пять-шесть утра, а улетят в среду вечером. Пока так, но все может переиграться, — сказано в сообщении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Россия и Украина могут договориться об обмене пленными в рамках мирных переговоров в Женеве. Однако, по его словам, Киев демонстрирует явную неспособность к диалогу по территориальному вопросу.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих мирных переговорах России, Украины и США в Женеве будет обсуждаться более широкий круг вопросов, чем в Абу-Даби. По его словам, среди них есть и территориальный.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник уверен, что Россия не согласится на энергетическое перемирие с Украиной, так как подобный шаг негативно отразится на положении ВС РФ в зоне спецоперации. По его словам, Киеву такая пауза нужна исключительно для сохранения работоспособности военно-промышленного комплекса, а не для защиты мирных жителей.