Театр Кадышевой задолжал миллионы рублей и получил иск в суд На театр Кадышевой подали иск на 2,1 млн рублей за неисполнение договора услуг

На театр народной артистки России Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» подали иск в суд за неисполнение договора услуг, следует из данных на сайте Rusprofile. Сумма требований составляет 2,17 млн рублей.

Иск подал предприниматель из Элисты, зарегистрированный как ИП Обушенков М. А. Документы поступили в суд 3 февраля, однако 9 числа их оставили без движения до 10 марта из-за процессуальных нарушений.

Параллельно у театра образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой. С ноября 2025 года организация должна ФНС также 2,1 млн рублей.

Ранее народная артистка Татьяна Куртукова раскритиковала современные выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой, заявив, что артисты практически не работают вживую. В интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube исполнительница хита «Матушка-земля» призналась, что концерты коллектива больше не вызывают у нее эмоционального отклика.

До этого продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru рассказал, что Кадышева может использовать фонограмму на выступлениях из-за состояния здоровья. По его словам, многие большие артисты поют на концертах не вживую. Он отметил, что подобная практика, особенно на телевизионных съемках, обеспечивает безупречное качество звука для зрителей по всей стране.