16 февраля 2026 в 20:57

Названы пять роковых ошибок российских вкладчиков

Хранение сбережений на одном вкладе назвали одной из роковых ошибок россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Хранить все сбережения на одном вкладе — первая и самая распространенная ошибка, из-за которой россияне теряют деньги, сообщает издание LIFE.ru. Люди не учитывают непредвиденные расходы: лечение, ремонт техники или другие срочные траты. В результате приходится закрывать вклад досрочно и терять накопленные проценты.

Специалисты советуют держать часть средств на накопительном счете или выбирать вклады с неснижаемым остатком, чтобы всегда иметь доступ к подушке безопасности.

В публикации говорится, что еще одна проблема — сумма выше лимита страхования. Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат только до 1,4 млн рублей в одном банке. Все, что сверху, при банкротстве кредитной организации можно потерять. Эксперты порекомендовали распределять крупные суммы между разными банками.

Третья ошибка — выбор вклада по рекламной ставке. Привлекательный процент часто оборачивается скрытыми ограничениями в договоре. Аналитики рекомендуют использовать онлайн-калькуляторы.

Четвертая ловушка — долгосрочные вклады, которые ограничивают доступ к деньгам и могут стать невыгодными, если рыночная ситуация изменится. И пятая ошибка — это игнорирование спецпредложений. Банки нередко повышают ставку при оформлении карты или страховки. Многие отказываются от бонусов, даже не вникнув в условия.

Ранее сообщалось, что объем наличных рублей на руках у россиян по итогам 2025 года достиг рекордных 17,1 трлн. За год показатель вырос на 4,6%, тогда как годом ранее темпы роста составляли всего 0,1%. Параллельно впервые за три года зафиксирован рост наличной иностранной валюты.

