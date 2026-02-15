Зимняя Олимпиада — 2026
Оказывается, овсянка может быть вкусной, теперь только ее ем на завтрак: геркулес с яйцами, как ризотто

Оказывается, овсянка может быть вкусной, теперь только ее ем на завтрак, как только попробовала сварить геркулес с яйцами, как ризотто.

Этот способ приготовления меняет представление об овсянке, делая ее по-настоящему изысканным и питательным блюдом.

Для приготовления понадобится: 1 стакан овсяных хлопьев, 2 стакана молока, 2 яйца, щепотка соли, 1-2 ч. л. сахара (по желанию), кусочек сливочного масла, ванилин. В сотейнике доведите молоко до кипения, добавьте соль и сахар. Всыпьте овсяные хлопья и варите на медленном огне 7-10 минут, пока каша не загустеет до консистенции густого киселя. В отдельной миске слегка взбейте яйца вилкой или венчиком — не до пены, а просто до однородности. Когда овсянка почти готова, уменьшите огонь до минимума. Не прекращая помешивать кашу, очень тонкой струйкой влейте яйца. Мешайте интенсивно, чтобы яйца сразу же распределялись и не успели свернуться крупными сгустками. Продолжайте варить еще 1-2 минуты — каша станет заметно гуще, кремообразнее и приобретет равномерный светло-желтый оттенок. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и ванилин, перемешайте.

