Главврача больницы в Карелии уволят после гибели двухлетней девочки

Медики допустили нарушения на всех этапах оказания помощи двухлетней девочке из Костомукши, которая умерла в межрайонной больнице №1, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в Telegram-канале. Власти приняли решение уволить главного врача учреждения.

С момента приема вызова в детской поликлинике, неотложного вызова участкового педиатра, оказания скорой помощи и до стационарного звена — грубые нарушения на каждом этапе. Среди прочих — в стационаре не были выполнены элементарные исследования, которые должны были быть сделаны при поступлении, а также проигнорированы прямые показания для госпитализации ребенка в отделение интенсивной терапии, анестезии и реанимации, — рассказал Охлопков.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка в стенах карельской больницы. Трагедия произошла в минувшие выходные: вечером 13 февраля ребенка привезли в учреждение из-за проблем с дыханием. К утру 14 февраля состояние малышки стало критическим. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

До этого жительница Казани подала иск к врачам скорой помощи и Минздраву на 4 млн рублей после смерти отца. Казанец Евгений ехал в машине и почувствовал резкую боль в груди, остановился и вызвал скорую. Прибывшая бригада осматривала мужчину около часа, но не предложила госпитализацию и не направила его на дополнительное обследование.