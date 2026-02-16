Зимняя Олимпиада — 2026
Третий противень в духовке! Это творожное печенье «Штолленки» — просто чудо. Самый простой и удачный рецепт

Третий противень в духовке! Это творожное печенье «Штолленки» — просто чудо. Самый простой и удачный рецепт, который покорил мою семью с первой партии. Его необычность в том, что нежнейшее творожное тесто с изюмом и ванилью превращается в рассыпчатые, тающие во рту печенья с лёгкой сахарной корочкой, напоминающие по вкусу рождественский штоллен, но готовятся они в разы быстрее. Получается обалденная вкуснятина: золотистые, румяные «Штолленки» с хрустящими краями и мягкой, чуть влажной серединкой, где прячутся сочные изюминки. Ванильный аромат разносится по всему дому, собирая всех за столом ещё до того, как печенье успеет остыть.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 150 г муки, 50 г сахара, 1 яйцо, 50 г изюма, ½ ч. ложки разрыхлителя, щепотка соли и ванилин. Творог разомните с мягким маслом и яйцом, добавьте сахар, соль, ванилин, промытый изюм. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, нарежьте на брусочки или ромбики. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье можно присыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

