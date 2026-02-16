Пеку печенье, которое пахнет апельсиновым садом. Творог делает его невероятно мягким, а цедра дает взрыв аромата. Просто объедение!

Творог и апельсин здесь не соперники, а идеальные партнеры. Жирность и плотность творога смягчаются яркой кислотой цитруса. Вместе они создают не приторную, а живую, освежающую сладость, которая не надоедает.

Для печенья 100 граммов холодного маргарина (или сливочного масла) натираю на крупной тёрке прямо в миску с мукой. Добавляю щепотку соли. Перетираю руками в мелкую крошку. К творогу (300 г) добавляю одно яйцо, цедру одного апельсина и 50 мл свежевыжатого апельсинового сока. Хорошо перемешиваю вилкой до относительно однородной массы. Соединяю творожную смесь с масляно-мучной крошкой. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Быстро и аккуратно замешиваю мягкое, однородное тесто. Оно будет немного липнуть к рукам. Делим тесто на 2-3 части, каждую раскатываю в пласт толщиной около 5-7 мм. Стаканом или формочкой вырезаю печенье. Собираю обрезки, снова раскатываю и вырезаю. Выкладываю заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Можно слегка присыпать сахаром или сделать узор вилкой. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут, пока края печенья не начнут слегка золотиться. Важно не пересушить! Готовому печенью даю полностью остыть на противне — в процессе остывания оно ещё немного затвердеет. Получается нежное, рассыпчатое, с ярким апельсиновым ароматом.

