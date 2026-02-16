Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:55

Пеку печенье, которое пахнет апельсиновым садом. Творог делает его невероятно мягким, а цедра дает взрыв аромата. Просто объедение!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Творог и апельсин здесь не соперники, а идеальные партнеры. Жирность и плотность творога смягчаются яркой кислотой цитруса. Вместе они создают не приторную, а живую, освежающую сладость, которая не надоедает.

Для печенья 100 граммов холодного маргарина (или сливочного масла) натираю на крупной тёрке прямо в миску с мукой. Добавляю щепотку соли. Перетираю руками в мелкую крошку. К творогу (300 г) добавляю одно яйцо, цедру одного апельсина и 50 мл свежевыжатого апельсинового сока. Хорошо перемешиваю вилкой до относительно однородной массы. Соединяю творожную смесь с масляно-мучной крошкой. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Быстро и аккуратно замешиваю мягкое, однородное тесто. Оно будет немного липнуть к рукам. Делим тесто на 2-3 части, каждую раскатываю в пласт толщиной около 5-7 мм. Стаканом или формочкой вырезаю печенье. Собираю обрезки, снова раскатываю и вырезаю. Выкладываю заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Можно слегка присыпать сахаром или сделать узор вилкой. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут, пока края печенья не начнут слегка золотиться. Важно не пересушить! Готовому печенью даю полностью остыть на противне — в процессе остывания оно ещё немного затвердеет. Получается нежное, рассыпчатое, с ярким апельсиновым ароматом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Грузинские гренки с сулугуни и кинзой: хлеб, сыр, зелень — пальчики оближешь, а готовятся за 5 минут
Общество
Грузинские гренки с сулугуни и кинзой: хлеб, сыр, зелень — пальчики оближешь, а готовятся за 5 минут
Капуста, яйцо и ложка муки — жарю лепешки с сюрпризом. Нежные, сочные, исчезают со сковороды моментально
Общество
Капуста, яйцо и ложка муки — жарю лепешки с сюрпризом. Нежные, сочные, исчезают со сковороды моментально
Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас: быстрая замена селедки под шубой — салат на каждый день
Общество
Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас: быстрая замена селедки под шубой — салат на каждый день
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
Здоровье/красота
Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыб
еда
рецепты
печенье
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Владивостоке загорелся зоопарк
Билан напугал фанаток сменой имиджа
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала участок трассы М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.