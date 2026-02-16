Рябков назвал условия для долгосрочного мира на Украине Рябков: договоренности по Украине должны устранять первопричины конфликта

Любые будущие договоренности по Украине должны носить долгосрочный характер и гарантировать надежную безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На презентации специального выпуска журнала «Русская мысль» дипломат подчеркнул, что принципиальным условием Москвы остается устранение первопричин конфликта, передает ТАСС.

Мы должны обеспечить, чтобы потенциальная договоренность носила устойчивый характер, — высказался дипломат.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва предпочитает, чтобы устранение первопричин конфликта на Украине было достигнуто при помощи дипломатии. По его словам, ключевым условием урегулирования является защита прав населения и ликвидация угроз безопасности, созданных западным влиянием. Он также выразил надежду на то, что так называемая европейская «партия войны» не сможет остановить начатое Россией и США движение к перемирию.

Ранее Лавров сообщал, что в плане урегулирования конфликта, о котором рассказал прессе президент Украины Владимир Зеленский, нет пунктов о защите прав национальных меньшинств и гарантий религиозных свобод. Министр добавил, что Москва до сих пор не видела текста этого документа из 20 пунктов.