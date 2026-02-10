Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:43

Лавров раскрыл главное пожелание России к перемирию на Украине

Лавров: РФ хочет устранить первопричины конфликта на Украине путем дипломатии

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия предпочитает, чтобы устранение первопричин конфликта на Украине было достигнуто при помощи дипломатии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, ключевым условием урегулирования является защита прав населения и ликвидация угроз безопасности, созданных западным влиянием, передает пресс-служба министерства.

Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины, — подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров также выразил надежду на то, что так называемая европейская «партия войны», которая «окопалась» в Брюсселе, Лондоне, не сможет остановить начатое Россией и США движение к перемирию.

Министр не оставил без внимания недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что тот «кривлялся, как паяц» на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с главами России, Франции и Германии. По его словам, на встрече были приняты договоренности, которые Киев впоследствии проигнорировал.

