У Польши в настоящий момент нет возможности самостоятельно обзавестись ядерным оружием, заявил «Ридусу» заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что в первую очередь такой сценарий не устроит США.

Нет никакой возможности полноценно заменить «ядерный зонтик», созданный для Европы Соединенными Штатами: шесть баз на территории пяти государств. Никогда США не упустят Европу. Будут держать ее в том числе в ядерных тисках. Сделать это не смогут никакие самозванцы в виде поляков, которые хотят сфокусировать на себе внимание, — рассказал Кошкин.

Военный эксперт подчеркнул, что все заявления о ядерном потенциале направлены на поддержание информационного давления на Россию. По его словам, это призвано помочь принудить страны Европы продолжать снабжение Украины.

Ранее президент страны Кароль Навроцкий заявил, что Польше необходимо получить собственное ядерное оружие. Он назвал себя сторонником присоединения Варшавы к «ядерному проекту» и подчеркнул, что республика находится «на грани вооруженного конфликта».