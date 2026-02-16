Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 16:36

Ученица фитнес-гуру не смогла похудеть и упекла наставника в тайскую тюрьму

Тренер из России оказался в тайской тюрьме после жалоб недовольной клиентки

Полиция Таиланда Полиция Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российского тренера по физподготовке задержали в Таиланде после конфликта с клиенткой, которая заявила, что не смогла похудеть за полторы недели по его программе, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчину оштрафовали и отправили под стражу на острове Самуи.

Как сообщает канал, москвича остановили на Пангане, где он проводил занятия без необходимого разрешения на работу. Суд назначил ему штраф в размере около 5,7 тыс. рублей. Тренер выплатил всю сумму и планировал вылететь в Россию, однако покинуть страну ему не позволили.

По одной из версий, поводом для разбирательства стала жалоба его подопечной. После тренировки женщина устроила скандал и заявила, что он еще пожалеет о невыполнении своих обязательств. Сейчас россиянин находится в тюрьме. По словам местных жителей, оттуда заключенных, как правило, этапируют в иммиграционный центр в Бангкоке.

Ранее российский турист испражнился посреди проезжей части в Паттайе из-за отсутствия общественных туалетов. Все произошло во время поездки на мототакси, когда пассажир неожиданно попросил остановиться, спрыгнул с мотоцикла и справил большую нужду на разделительном островке посреди дороги. По словам водителя, турист все-таки пытался безуспешно спрятаться за кустом.

тренеры
Таиланд
похудение
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
В Госдуме придумали, как защитить природные заказники
Путин наделил Собянина новыми полномочиями
«Их жизни разрушены»: НАТО обвинили в обогащении на страданиях украинцев
Рябков назвал условия для долгосрочного мира на Украине
В МИД РФ высказались о позиции России по Совету мира
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.