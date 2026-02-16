Ученица фитнес-гуру не смогла похудеть и упекла наставника в тайскую тюрьму

Российского тренера по физподготовке задержали в Таиланде после конфликта с клиенткой, которая заявила, что не смогла похудеть за полторы недели по его программе, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчину оштрафовали и отправили под стражу на острове Самуи.

Как сообщает канал, москвича остановили на Пангане, где он проводил занятия без необходимого разрешения на работу. Суд назначил ему штраф в размере около 5,7 тыс. рублей. Тренер выплатил всю сумму и планировал вылететь в Россию, однако покинуть страну ему не позволили.

По одной из версий, поводом для разбирательства стала жалоба его подопечной. После тренировки женщина устроила скандал и заявила, что он еще пожалеет о невыполнении своих обязательств. Сейчас россиянин находится в тюрьме. По словам местных жителей, оттуда заключенных, как правило, этапируют в иммиграционный центр в Бангкоке.

