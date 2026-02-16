Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 16:36

Тренер раскрыл, зачем нужно смотреть хоккей без сборной России на Олимпиаде

Тренер Плющев: специалисты обязаны следить за хоккеем на Олимпиаде-2026

Маклин Челебрини (17) из сборной Канады и Джулиан Хунка (33) из сборной Франции во втором периоде хоккейного матча на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Италия Маклин Челебрини (17) из сборной Канады и Джулиан Хунка (33) из сборной Франции во втором периоде хоккейного матча на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Италия Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press
Хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 необходимо смотреть для изучения будущих соперников сборной России, заявил NEWS.ru экс-тренер национальной команды РФ Владимир Плющев. Он выразил удивление, что многие специалисты считают иначе.

Я смотрю Олимпиаду, потому что надо видеть соперников, с которыми нам в будущем предстоит играть. Не понимаю, когда многие специалисты говорят об обратном. Болельщики — это эмоциональные люди, но специалисты должны знать и видеть, с кем предстоит в будущем играть. А для этого надо их видеть, изучать технику, тактику, перспективу. Нужно смотреть, куда вообще движется мировой хоккей, насколько он стал другим по сравнению с прошлыми годами, — сказал Плющев.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил NEWS.ru, что олимпийский хоккейный турнир без участия сборной России сопоставим по уровню с дворовой игрой. Он отметил, что с россиянами соревнование было бы интереснее и выгоднее с точки зрения бизнеса.

