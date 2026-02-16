Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 16:37

Рябков рассказал о четком указании следующей в Женеву делегации России

Рябков: делегация РФ в Женеве будет действовать в рамках пониманий Анкориджа

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская делегация отправляется в Женеву с четким указанием действовать в рамках пониманий Анкориджа, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, представители РФ вылетят в Швейцарию вечером в понедельник, 16 февраля.

Наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих мирных переговорах России, Украины и США в Женеве будет обсуждаться более широкий круг вопросов, чем в Абу-Даби. По словам пресс-секретаря президента РФ, среди них есть и территориальный. Также появилась информация, что одной из тем предстоящих переговоров станет вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Также стало известно, что переговоры по Украине в Женеве состоятся в отеле InterContinental. Источник подтвердил, что члены российской делегации уже получили документы, необходимые для въезда в Швейцарию.

