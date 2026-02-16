Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 14:52

Названо место, где пройдут переговоры по Украине в Женеве

ТАСС: переговоры по Украине в Женеве состоятся в отеле InterContinental

Отель InterContinental в Женеве Отель InterContinental в Женеве Фото: Björn Trotzki/IMAGO/Global Look Press
Переговоры по Украине в Женеве состоятся в отеле InterContinental, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Они пройдут 17–18 февраля. Отмечается, что члены российской делегации уже получили необходимые для въезда в Швейцарию документы.

Все будет проходить в InterContinental, — поделился собеседник.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ходе предстоящего раунда переговоров между Россией, Украиной и США планируется рассмотреть более широкий круг тем по сравнению с предыдущими встречами в Абу-Даби. По его словам, в центре внимания окажутся вопросы, касающиеся территориальных аспектов и других требований России.

До этого политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что Россия и Украина могут договориться об обмене военнопленными в Женеве, но украинская сторона не готова обсуждать территориальные вопросы. По его словам, Киев отказывается признавать территориальные потери и выводить войска из Донбасса, что делает значительные прорывы маловероятными. Он также отметил, что Украина продолжает давить на США, требуя военных поставок или гарантий безопасности, что вряд ли приведет к успехам.

