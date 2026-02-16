Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 16:36

ВСУ сбросили две авиабомбы на трассу в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали авиабомбами участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта

ВВС Украины ВВС Украины Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины нанесли авиаудар по участку трассы, соединяющей Харьков, Симферополь и Ялту, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, противник сбросил на автомобильную магистраль две авиабомбы. Он заверил, что угрозы для движения автотранспорта нет.

Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. <... > Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна, — написал он.

Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали здание администрации в селе Сладководном Запорожской области, где был развернут гуманитарный штаб и отделение почты. По его словам, в результате удара пострадал мирный житель — он получил осколочное ранение в ногу.

До этого глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что ВСУ атаковали двумя дронамимаршрутный микроавтобус с пассажирами в Малокаховке Херсонской области. Госпитализированы водитель и одна из пассажирок.

Евгений Балицкий
Запорожская область
ВСУ
трассы
авиабомбы
удары
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Развоевались»: в СФ высмеяли готовность Эстонии к боевым действиям в РФ
Лукашенко отреагировал на слухи об отказе от участия в Совете мира
Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
В Госдуме придумали, как защитить природные заказники
Путин наделил Собянина новыми полномочиями
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.