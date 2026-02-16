ВСУ сбросили две авиабомбы на трассу в Запорожской области

ВСУ сбросили две авиабомбы на трассу в Запорожской области Балицкий: ВСУ атаковали авиабомбами участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта

Вооруженные силы Украины нанесли авиаудар по участку трассы, соединяющей Харьков, Симферополь и Ялту, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, противник сбросил на автомобильную магистраль две авиабомбы. Он заверил, что угрозы для движения автотранспорта нет.

Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. <... > Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна, — написал он.

Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали здание администрации в селе Сладководном Запорожской области, где был развернут гуманитарный штаб и отделение почты. По его словам, в результате удара пострадал мирный житель — он получил осколочное ранение в ногу.

До этого глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что ВСУ атаковали двумя дронамимаршрутный микроавтобус с пассажирами в Малокаховке Херсонской области. Госпитализированы водитель и одна из пассажирок.