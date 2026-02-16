Врач рассказал, как пережить перепады погоды

Справиться с метеозависимостью можно с помощью налаженного режима, рассказал интернет-изданию Regions врач-терапевт Евгений Тарасов. Он отметил, что полностью избавиться от метеозависимости невозможно.

Важно наладить режим дня: ложиться и вставать в одно и то же время, пить воду, ограничить кофе и алкоголь в периоды резких перепадов погоды. Контрастный душ, легкая зарядка и прогулки помогают тренировать сосуды. А при частых и сильных симптомах обязательно обратиться к врачу, — рассказал Тарасов.

Врач объяснил, что дефицит сна и физической активности делает организм более восприимчивым к метеорологическим изменениям. Он подчеркнул, что людям с хроническими заболеваниями также необходимо не забывать о приеме препаратов.

Ранее врач-невролог Александр Комаров рассказал, что щадящий контрастный душ поможет справиться с метеозависимостью. Он отметил, что резкое февральское потепление может привести к плохому самочувствию.