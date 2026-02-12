Врач ответил, как справиться с метеозависимостью Врач Комаров: контрастный душ поможет справиться с метеозависимостью

Щадящий контрастный душ поможет справиться с метеозависимостью, рассказал LIFE.ru врач-невролог руководитель реабилитационного центра Александр Комаров. Он отметил, что резкое февральское потепление может привести к плохому самочувствию.

Для регуляции вегетативной нервной системы может помочь утренняя ароматерапия свежемолотым кофе. Важно: не пить его, так как резкий прием кофеина может вызвать «качели» давления и разбалансировать состояние. Достаточно несколько раз глубоко вдохнуть аромат свежемолотых зерен перед завтраком. Это мягко включит регуляторные механизмы организма и поможет легче переносить природные изменения, — рассказал Комаров.

Врач подчеркнул, что еще одним способом справиться с метеозависимостью может стать тонизирующая гимнастика. Он посоветовал начать делать ее заранее, чтобы легче пережить перепады температуры.

Ранее врач Ирина Сергеева рассказала, что в период температурных колебаний важны качественный отдых, сбалансированное питание и соблюдение режима сна. В такое время лучше ограничивать физические нагрузки, употребление алкоголя и продуктов с кофеином.