Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 10:43

Врач ответил, как справиться с метеозависимостью

Врач Комаров: контрастный душ поможет справиться с метеозависимостью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Щадящий контрастный душ поможет справиться с метеозависимостью, рассказал LIFE.ru врач-невролог руководитель реабилитационного центра Александр Комаров. Он отметил, что резкое февральское потепление может привести к плохому самочувствию.

Для регуляции вегетативной нервной системы может помочь утренняя ароматерапия свежемолотым кофе. Важно: не пить его, так как резкий прием кофеина может вызвать «качели» давления и разбалансировать состояние. Достаточно несколько раз глубоко вдохнуть аромат свежемолотых зерен перед завтраком. Это мягко включит регуляторные механизмы организма и поможет легче переносить природные изменения, — рассказал Комаров.

Врач подчеркнул, что еще одним способом справиться с метеозависимостью может стать тонизирующая гимнастика. Он посоветовал начать делать ее заранее, чтобы легче пережить перепады температуры.

Ранее врач Ирина Сергеева рассказала, что в период температурных колебаний важны качественный отдых, сбалансированное питание и соблюдение режима сна. В такое время лучше ограничивать физические нагрузки, употребление алкоголя и продуктов с кофеином.

метеозависимость
здоровье
советы
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Россия борется за своего археолога в Польше
Автоэксперт рассказал, как правильно запускать аккумулятор в мороз
В Союзе строителей назвали плюс «эффекта Долиной»
Раскрыто, какую помощь Россия окажет Кубе
Таиланд решил сократить безвизовый режим с более чем 90 странами
Захарова: Украина поддерживает террористов в Африке и снабжает их оружием
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Республику Коми
«Китайцы» массово готовятся к уходу с российского авторынка
Почему не работает WhatsApp 12 февраля: была ли блокировка, слова Пескова
Gallup отказался «следить» за Трампом
Актриса Рахманова ответила, почему скрывает сына и мужа
Двое мужчин погибли после драки в чебоксарском хостеле
Подросток вдохнул острую булавку и повредил бронх
Юрист дала советы, как получить пенсию по наследству
Полковник объяснил, чем грозит Зеленскому затягивание конфликта
Огненный шар заметили в небе над США
Путин поручил заняться вопросом трудоустройства ветеранов СВО
МИД России закрыл вопрос о пересмотре статуса Курил
Министра российского региона заподозрили во взятке на миллионы рублей
Россиянам раскрыли, куда можно отправиться вместо Кубы
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.