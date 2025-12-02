Врач напомнила, как сохранить здоровье в период нестабильной погоды Врач Сергеева: во время температурных колебаний важен качественный отдых

В период температурных колебаний важны качественный отдых, сбалансированное питание и соблюдение режима сна, заявила в беседе с «МК в Красноярске» врач Ирина Сергеева. В такое время лучше ограничивать физические нагрузки, употребление алкоголя и продуктов с кофеином.

В дни резких перепадов следует избегать интенсивных физических нагрузок, уменьшить потребление кофе, крепкого чая, энергетиков и алкоголя, увеличить потребление чистой воды для стабилизации давления, — призвала Сергеева.

Кроме того, во время нестабильной погоды важно спокойно просыпаться по утрам, а не резко подниматься с постели. Врач предупредила, что в группу риска входят пожилые, дети, люди с метеочувствительностью и хроническими болезнями.

Ранее невролог Екатерина Алексеева заявила, что метеозависимость может быть проявлением самовнушения. По ее словам, ежемесячно на это состояние жалуется около 100 пациентов. Специалист подчеркнула, что при сильных головных болях стоит выходить на свежий воздух и выполнять дыхательные упражнения.