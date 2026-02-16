Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:45

Дачники, посадите в тень этот многолетник: будет радовать цветением десятилетиями без ухода

Фото: D-NEWS.ru
В тенистых уголках сада, где, казалось бы, никогда не бывает пышного цветения, может царствовать удивительно красивая астильба. Дачники, посадите в тень этот многолетник. Будет радовать цветением десятилетиями без ухода!

Это растение давно известно садоводам, но по-настоящему раскрывает свой потенциал именно в затененных местах, на рассеянном свету или в полутени. На ярком солнце ее нежные соцветия могут выгорать и терять декоративность, а в тени она чувствует себя как дома. С июня по август астильба выпускает высокие цветоносы с пышными метельчатыми соцветиями, которые похожи на воздушные пушистые облака. Палитра оттенков поражает разнообразием: от нежных белоснежных, розовых и сиреневых до насыщенных коралловых и бордовых тонов.

Это растение станет настоящим украшением даже глухих северных стен дома или участков под густыми кронами старых деревьев. Она не требует подвязки, не разваливается, устойчива к болезням и с каждым годом образует все более мощные и красивые куртины.

