06 февраля 2026 в 11:31

Посадил и уехал с дачи на месяц: вернувшись, обнаружите уже цветущую клумбу

Фото: D-NEWS.ru
Открыт секрет идеального цветка для «дачников выходного дня»: растение, которое можно посадить, уехать с дачи на месяц. Вернувшись, обнаружите уже цветущую клумбу!

Если ваш график не позволяет регулярно наведываться на участок, но душа просит красоты, ваш выбор — календула. Этот однолетник — настоящий чемпион по самостоятельности и жизнестойкости. Посеянная прямо в грунт в конце апреля или начале мая (когда земля прогреется), календула обладает потрясающей энергией прорастания и роста. Ей не страшны легкие заморозки, а ее семена хорошо всходят даже при минимальном контакте с почвой.

Вы просто разбрасываете семена на солнечном или слегка затененном месте, слегка заделываете граблями и поливаете. А дальше природа делает все за вас: дожди обеспечат влагу, солнце — тепло. Даже если вы уедете и не появитесь на участке 3-4 недели, календула успешно взойдет, наберет зеленую массу и к вашему возвращению в июне уже начнет раскрывать свои яркие, солнечные соцветия-корзинки оранжевого или желтого цвета.

Ранее были названы многолетники, которые цветут дважды за лето.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
