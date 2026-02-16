Высоцкий оценил игру Ефремова в новом спектакле

Актер и режиссер Никита Высоцкий положительно оценил игру Михаила Ефремова в новом спектакле, об этом он рассказал в беседе с НСН. Это первый выход артиста на сцену после возвращения из колонии. Высокий отметил, что, несмотря на длительный перерыв, сохранил свои профессиональные навыки.

Он мой друг, я рад, что спустя долгие годы он не хуже играет, чем раньше, — прокомментировал актер.

В театре Никиты Михалкова «Мастерская „12“» недавно прошел закрытый показ спектакля «Без свидетелей». Зрители единодушно отметили, что после премьеры раздались бурные овации, которые длились 10 минут.

В 2020 году Михаил Ефремов получил 7,5 лет тюрьмы за аварию, в которой погиб курьер Сергей Захаров. В марте 2025 года он вышел из колонии в Белгородской области досрочно.

Ранее сообщалось, что Ефремов посетил закрытую вечеринку на премиальном минивэне, который был оформлен на фонд культуры. Мероприятие проходило в роскошном ресторане в центре столицы. В течение вечера актер находился в VIP-зоне на втором этаже. Сопровождающие отметили, что Ефремова сопровождала охрана.