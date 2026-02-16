Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 16:37

Высоцкий оценил игру Ефремова в новом спектакле

Никита Высоцкий похвалил игру Михаила Ефремова в спектакле после перерыва

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Актер и режиссер Никита Высоцкий положительно оценил игру Михаила Ефремова в новом спектакле, об этом он рассказал в беседе с НСН. Это первый выход артиста на сцену после возвращения из колонии. Высокий отметил, что, несмотря на длительный перерыв, сохранил свои профессиональные навыки.

Он мой друг, я рад, что спустя долгие годы он не хуже играет, чем раньше, — прокомментировал актер.

В театре Никиты Михалкова «Мастерская „12“» недавно прошел закрытый показ спектакля «Без свидетелей». Зрители единодушно отметили, что после премьеры раздались бурные овации, которые длились 10 минут.

В 2020 году Михаил Ефремов получил 7,5 лет тюрьмы за аварию, в которой погиб курьер Сергей Захаров. В марте 2025 года он вышел из колонии в Белгородской области досрочно.

Ранее сообщалось, что Ефремов посетил закрытую вечеринку на премиальном минивэне, который был оформлен на фонд культуры. Мероприятие проходило в роскошном ресторане в центре столицы. В течение вечера актер находился в VIP-зоне на втором этаже. Сопровождающие отметили, что Ефремова сопровождала охрана.

