В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы ERR: Эстония столкнулась с нехваткой дров из-за холодной зимы

В Эстонии возник дефицит дров на фоне затяжных холодов, сообщает телерадиокомпания ERR. Стоимость кубометра древесины достигла €75–80 (6,8–7,3 тыс. рублей).

Продолжительные морозы усилили спрос на твердое топливо. Жители начали активно формировать запасы, что привело к росту цен на древесину.

Запасы сухих дров иссякли, пока зима не закончилась <…> Люди <…> покупают невысушенное, свежее или зеленое дерево, — говорится в сообщении.

Для отопления одного домохозяйства в течение зимнего сезона требуется около десяти кубометров дров. За неделю один дом расходует примерно кубометр топлива. Лесничие сообщили, что в последние годы жители заготовляли меньше древесины из-за мягких зим.

Рост цен на электроэнергию увеличил издержки на промышленный распил и колку древесины. Компании сократили объемы переработки из-за снижения рентабельности.

Ранее сообщалось, что за последние 15 лет в Великобритании резко выросло количество частных домов, оборудованных дровяными печами. С 2009 по 2024 год их число увеличилось более чем на 25%. В ответ власти рассматривают возможность ужесточения экологических стандартов для новых печей с целью сокращения вредных выбросов. Проблема заключается в загрязнении воздуха мельчайшими частицами PM2.5, которые выделяются при сгорании древесины и представляют серьезную опасность для здоровья.