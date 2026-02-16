«Император человечества». Трамп планирует захватить мир с помощью нефти

Директор по инвестициям американского фонда PIMCO Дэн Айвасин заявил, что иранская нефть позволит США вернуться в «золотой век». Американцы не скрывают, что их цель — захват нефти и контроль над мировым рынком. Зачем США в эпоху искусственного интеллекта понадобился тотальный контроль над «старым» индустриальным ресурсом — в материале NEWS.ru.

Что США делают с венесуэльской нефтью и что хотят сделать с Ираном

«Наша отрасль вернется назад [в „золотой век“], мы получим гораздо больше нефти, гораздо быстрее, чем из Венесуэлы», — заявил Дэн Айвасин, директор по инвестициям американского фонда PIMCO, под управлением которого находится $2,26 трлн. Слова финансиста подтверждаются действиями президента США Дональда Трампа. Он неоднократно заявлял, что венесуэльцы «украли американскую нефть», и «черное золото» этой страны принадлежит США. Уже после похищения президента Николаса Мадуро он заявил, что именно Штаты теперь определяют, кому будет продана венесуэльская нефть. Вашингтон теперь выдает лицензии на продажу венесуэльской нефти — страна, по сути, превращена в колонию даже без оккупации и без свержения действующего режима», — рассказал NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его словам, схожую судьбу готовят и Ирану.

«Американцы ведут с иранцами переговоры и параллельно собирают ударную группировку для ведения, при необходимости, долгой войны», — добавил он.

По мнению американиста Малека Дудакова, нельзя исключать сценария большого конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. «Как мы видим, американцы сейчас уже перенаправляют 2-ю авианосную ударную группу на Ближний Восток, а именно в Средиземное море», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Зачем американцам мировая нефть

По словам Воробьева, высказывания Айвасина проливают свет на истинные цели США — им нужен «прямой контроль над нефтью». «В Вашингтоне отбросили ставшую не нужной риторику про демократию и стали на путь воинственного, ничем не прикрытого империализма», — подчеркнул эксперт.

Нефтеперерабатывающий завод в Венесуэле Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Захват венесуэльской и иранской нефти обеспечит США прямой контроль над третью мировых запасов. Доля Венесуэлы, Ирана и США — соответственно 17,17%, 11,82% и 4,74%. Если прибавить сюда запасы государств Персидского Залива, где у США масштабное военное присутствие — Саудовскую Аравию (15,14%), ОАЭ (6,4%), Катар (1,43%), а также зависимые страны, вроде Ирака (8,22%) и Кувейта (5,75%), то американцы будут контролировать до двух третей мировых запасов. А их аппетиты в отношении Канады (9,24%), Гренландии и стран Карибского бассейна позволяют предположить, что эта доля будет только увеличиваться.

«Как показывает история с Венесуэлой и попыткой, пусть и неудачной, блокировать продажи российской нефти в Индию — одного „владения“ ресурсами США мало — необходимо полностью поставить под свой контроль и мировую торговлю», — отметил Воробьев. По его словам, владение и торговля обеспечивают контроль над распределением нефти и позволяет аккумулировать прибыль.

«Гранд-план администрации Трампа — постараться поставить под свой контроль мировые нефтяные цепочки», — пояснил Дудаков. По словам политолога, такой контроль позволит «давить» на Китай, чья промышленность критические зависит от «черного золота».

Кроме того, в нефти является критической для развития инфраструктуры экономики искусственного интеллекта. Именно она, по словам Воробьева, необходима США, чтобы быстро нарастить производство электроэнергии и сделать рывок в области ИИ: дата-центры потребляют огромное количество энергии.

«Ее надо получить очень быстро. АЭС так скоро построить невозможно, как и создать инфраструктуру для ввода новых мощностей в сеть. Это все растянется на многие годы. Именно поэтому США снимают экологические ограничения, пытаются перезапустить старые угольные электростанции, многие из которых будут переведены на нефтепродукты», — указал эксперт.

Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Контроль над нефтяными запасами и ценами позволяет через давление на ОПЕК и прочие регулирующие организации надежнее контролировать и цены на газ через долгосрочные газовые контракты, привязанные к корзине нефтепродуктов, сказал NEWS.ru политолог Юрий Светов.

«Все это дает возможность держать за горло мировые экономики, аккумулировать прибыли и через распределение энергоносителей определять, чья экономика будет дышать и развиваться, а чья будет задушена. Трамп видит себя хозяином мира, императором человечества», — заключил Воробьев.

